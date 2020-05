Blutspendetermin beim DRK Elze

Elze. Das Deutsche Rote Kreuz bittet um Unterstützung: Auch in Zeiten des Coronavirus sind Blutspenden nötig, damit Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können. Der Bedarf ist groß. Nächste Gelegenheit zum Blutspenden besteht am Mittwoch, 20. Mai in der Elzer Schule in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr. Abstandsregeln und Hygiene sind wichtig. Wer in dieser für alle besonderen Situation Blutspenden möchte, ist herzlich willkommen. Alle Freiwilligen sollten sich gesund und fit fühlen. Ab dem 18. Lebensjahr bis zum vollendetem 72. Lebensjahr darf Blut gespendet werden. Erstspender dürfen nicht älter als 65 Jahre sein. Der Ablauf wird sich ändern,

Abstandsregeln müssen eingehalten werden und die Hygienemaßnahmen sind besonders wichtig: Zu beachten ist noch, dass den Spendern nicht wie sonst üblich ein leckeres Abendbrot als Dankeschön serviert wird. Aber es gibt eine Überraschung. Getränke stehen selbstverständlich ausreichend zur Verfügung.