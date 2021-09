Blutspendetermin

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 16. September,1 findet in der Zeitvon 15 bis 19.30 Uhr ein Blutspendetermin in der

Schule an der Alten Leine, Schloonberg 11, statt.

Das DRK-Kreisbereitschafts-Team und der DRK-Ortsverein Schwarmstedt haben die Abläufe an die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln angepasst. Es wird wieder ein Einbahnstraßensystem eingerichtet und dadurch ist zu jeder Zeit der Mindestabstand zwischen den Spendern gewährleistet. Die Organisatoren des Blutspendedienstes bitten aufgrund der Corona-Hygienevorschriften

keine Begleitpersonen zum Blutspendeterim mitzubringen.



Spenden kann jeder gesunde Mensch vom 18. bis 72. Lebensjahr.

Frauen dürfen innerhalb eines Jahres viermal, Männer sogar sechsmal Blut spenden. Erstspender sollten nicht älter als 59 Jahresein. Zur Spende bitte den Personalausweis mitbringen.

Die übliche Stärkung nach der Blutspende kann aktuell nicht in Buffetform angeboten werden. Stattdessen kann aus verschiedenen Menüs das Essen zum Mitnehmen vom Imbisswagen ausgesucht werden.