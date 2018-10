Blutspendetermin

Elze. Der nächste Blutspendetermin beim DRK Elze-Bennemühlen findet am Mittwoch, 24. Oktober, in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Schule Elze statt. Jeder Erstspender wird durch seinen ersten Blutspendetermin persönlich begleitet. Für Fragen stehen der verantwortliche Terminarzt und das Entnahmeteam des DRK-Blutspendedienstes gern zur Verfügung. Es werden alle diejenigen gebeten zu kommen, die bisher den Weg zur ersten Blutspende nicht gefunden haben. Mitzubringen sind der Blutspendepass oder ein Lichtbildausweis. Nach der Spende gibt es zur Stärkung mit Currywurst mit Pommes von der Landschlachterei Dettmers und Getränke.