BMW fährt gegen Baum

Brelingen/Bennemühlen. Eine 56-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Montag um 11.40 Uhr mit ihrem Pkw die K 104 aus Richtung Brelingen in Richtung Bennemühlen. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Straßenbaum. Der BMW drehte sich dadurch und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Obwohl das Fahrzeug komplett zerstört wurde (Total- Schaden), erlitt die Fahrerin nur leichte Verletzungen. Vorsorglich wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die K 104 musste bis ewa13 Uhr komplett gesperrt werden.