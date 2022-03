Börse gestohlen

Bissendorf. In der Filiale der Volksbank in Bissendorf kam es am Montag in der Zeit zwischen 11.50 und 12 Uhr zu einem Geldbörsendiebstahl. Ein 56-jähriger Bissendorfer hatte am Automaten Geld abgehoben und seine Börse vergessen. Obwohl nur eine kurze Zeit vergangen war, konnte die Geldbörse in der Filiale nicht mehr aufgefunden werden.