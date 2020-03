Boßeln der Brelinger Soldatenkameradschaft

Brelingen. Auch in diesem Jahr gehen die Mitglieder der Brelinger Soldatenkameraden wieder Boßeln. Hierzu treffen sie sich am Sonnabend, 14. März, um 14 Uhr am Brelinger Schützenhaus. Wer Lust hat mit dabei zu sein, melde sich bitte noch bis zum 10. März im VGH-Büro Schrade in Brelingen an. Geboßelt wird bei jedem Wetter. Die Teilnahmegebühr liegt bei 7,50 Euro für Mitglieder und 12,50 Euro für Gäste. Nach dem Boßeln gibt es wieder ein gemeinsames Abendessen im Schützenhaus, wo der Abend dann gesellig ausklingt.