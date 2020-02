Boßeln und Grünkohlessen

Gailhof. Der Schützenverein „Sichere Hand“ Gailhof lädt alle Bürger des Dorfes zum Boßeln und Grünkohlessen am Sonntag, 16. Februar, ein. Treffen ist um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, auf halber Strecke werden Getränke zur Stärkung angeboten. Gegen 13 Uhr finden sich alle wieder am Dorfgemeinschaftshaus zum gemeinsamen Essen und zur Siegerehrung ein. Es gibt Grünkohl mit Bregenwurst für Erwachsene und mit Bockwurst für Kids zu fairen Preisen, alkoholfreie Getränke und Bier sind beim Essen hierbei mit enthalten. Bei genügend Anmeldungen können die Kinder in Begleitung der Jugendleitung ihre eigene Runde drehen. Anmeldungen sind bis zum 10. Februar bei Familie Göing unter Telefon (0 51 30) 49 48 oder per E-Mail an sv-gailhof@htp-tel.de erforderlich.