Boßeltour mit Grünkohlessen

Berkhof. In diesem Jahr startet der Verein „Schöner Leben“ Berkhof-Plumhof-Sprockhof die vierte Boßeltour und lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierte herzlich ein. Am Sonnabend, 10. November, treffen sich alle hierzu auf der Feuerwehrwiese in Berkhof und starten dieses Jahr mal in Richtung Elze mit anschließender Stärkung durch ein lecker deftiges Grünkohlessen. Gewandert wird mit Bollerwagen gefüllt mit Marschverpflegung und guter Laune. Wer nicht wandern möchte, kann natürlich auch gerne nur zum Essen dazukommen. Die Kosten der Veranstaltung betragen inklusive Essen und Marschverpflegung zehn Euro für Mitglieder, sieben Euro für Kinder und 13 Euro für Nichtmitglieder. Anmeldungen gerne noch bis zum 8. November unter Telefon (01 51) 50 53 97 80 bei Melanie Frantz, Facebook oder auf der Homepage.