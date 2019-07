Brandstiftung

Brelingen. Bislang unbekannte Täter gelangten im Zeitraum zwischen dem 11. und 15. Juli nach Einschlagen einer Scheibe in eine Lagerhalle am Hellendorfer Weg in Brelingen. Aus einem ehemaligen Büroraum wurde ein PC entnommen und inmitten der Lagerhalle in Brand gesetzt. Gegenstände wurden aus dem Objekt nicht entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.