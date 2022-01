Brandstiftung

Brelingen. Am Sonnabend, 29. Januar, zwischen 1.30 Uhr und 1.50 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs an der Straße Hellendorfer Weg im Ortsteil Brelingen zu einer Sachbeschädigung. Da ein Spaziergänger zunächst Flammenschein hinter einem der Werkhallentore des Betriebs gesehen hatte, wurden neben der Polizei die freiwilligen Feuerwehren aus Brelingen und Mellendorf sowie der Rettungsdienst alarmiert. Letztendlich war eine Kunststoffscheibe des Tores durch Hitzeeinwirkung in Brand gesetzt worden, so dass die Scheibe geschmolzen war und deren Reste noch schwach brannten.

Auf welche Weise oder zu welchem Zweck dies geschehen war, kann derzeit nicht gesagt werden. Ein Einbruchversuch erscheint jedoch nach aktuellem Ermittlungsstand unwahrscheinlich. Das Polizeikommissariat Mellendorf bittet Zeugen, die im Tatzeitraum in diesem Bereich oder im nahem Umfeld Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70 zu melden.