Brelinger Mtite tagt

Brelingen.Zur Mitgliederversammlung am Montag, 2. Mai, um 20 Uhr „Unterm Schauer“ in der Hauptstraße 44 in Brelingen, laden Eigentümer- und Kulturverein Brelinger Mitte alle Mitglieder herzlich ein. Die Einladung mit der Tagesordnung und die Protokolle der Mitgliederversammlungen aus dem letzten Jahr können auf der Homepage der Brelinger Mitte unter www.brelinger-mitte.de eingesehen werden.