Brelinger Weihnachtsquadrille

Ponykinder und Reitverein laden ein

Brelingen. Die Brelinger Ponykinder und der Brelinger Reitverein laden alle herzlich ein zur Weihnachtsfeier mit kleinem Showprogramm am Freitag, 14. Dezember, um 15.30 Uhr in der Reithalle des Reitvereins Brelinger Berg. Die Zuschauer erwarten zwei Quadrillen zum Thema Weihnachten und Lichterspiele, welche die Kinder und Jugendlichen des Vereins mit ihren Ponys im Vorfeld einstudiert haben. Dazu gibt es Kaffee, Tee und selbst gebackene Kekse, welche die Eltern der Kinder und Jugendlichen beisteuern. In den Pausen gibt es für die kleinen Gäste beim Ponyreiten dann die Möglichkeit auch einmal selber auf einem Pony ein paar Runden zu drehen. Und man munkelt, dass auch der Weihnachtsmann mit seiner Kutsche auf dem Weg zur Brelinger Reithalle gesehen wurde. Ob der wohl schon ein paar Geschenke dabei hat?Einfach vorbeikommen – wo? In der Leinefeldstraße 9 (Ortsausgang Brelingen in Richtung Negenborn auf der rechten Seite). Eintritt und Verpflegung sind frei. Das bereitgestellte Sparschwein freut sich über ein paar Spenden zur Unterstützung der Jugendarbeit im Verein.