Brennholz-Diebstahl

Scherenbostel. In der Zeit zwischen dem 6. März um 18 Uhr und dem 8. März um 9 Uhr kam es in Scherenbostel, in der Straße „Im Winkel“ zu einem Diebstahl von etwa zwei Kubikmetern Feuerholz. Das Holz befand sich in einem Unterstand auf einem umfriedeten Grundstück. Die Zufahrt ist mit einem Tor versehen, welches zur Tatzeit verschlossen war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.