Brieftasche gestohlen

Wennebostel. Eine 71-jährige Frau kaufteam Freitag im EDEKA-Markt in Wennebostel ein. Auf dem Weg von der Kasse zum Bäcker, oder anschließend vom Bäcker auf den Parkplatz zu ihrem Pkw, entwendete ein unbekannter Täter ihre Brieftasche aus der unverschlossenen Jackentasche. In der Brieftasche befanden sich nur Personaldokumente und kein Bargeld. Die Geschädigte hatte keine auffällige Person in dem Tatzeitraum in ihrer Nähe bemerkt. Die Polizei bittet um Hinweise, wenn jemand entsprechende Beobachtungen in dem betreffenden Zeitraum gemacht hat, unter Telefon (0 51 30) 97 70.