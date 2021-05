Britzelknistern für Kids

Workshop von JuKu und imago

Bissendorf. „Britzelknistern - Musik mit alten Elektrogeräten machen" lautet der Titel eines Workshops von Kinder- und Jugendkunstschule und Kunstverein Imago vom 10. bis 12. Juni.Der dreitägige kostenlose Workshop für Jugendliche von 13 bis 19 Jahren wird mit Kunst-Profis im Rahmen des Klangkunstfestivals Intraregionale veranstaltet. Die Teilnehmer können alte Elektrogeräte mitbringen und ihnen ungewöhnliche Geräusche entlocken sowie gemeinsam mit den Klangkünstlern an ihrer Komposition tüfteln, die zum Abschluss beim Kunstverein Imago aufgeführt wird. Die Kids können die Künstler Daniela Fromberg und Stefan Roigk schon vor der Eröffnung ihrer Installation auf dem Wertstoffhof in Bissendorf treffen und viel über die Medienkunstform Klangkunst erfahren und ausprobieren.Dieser Workshop ist eine Kooperation mit dem imago Kunstverein Wedemark.Der Workshop findet am Donnerstag, 10. Juni, von 15.30 bis 18.30 Uhr auf dem Wertstofhof und an der Kunstschule statt, am Freitag, 11. Juni, von 15.30 bis 18.30 UIhr an der Kunstschule und am Sonnabend, 12. Juni, zunächst an der Kunstschule und dann ab 15 Uhr als Performance auf dem Amtshof in Bissendorf statt. Da nur fünf Plätze zur Verfügung stehen, wird eine schnelle Anmeldung unter https://www.kunstschule-wedemark.de/?post_type=eve... empfohlen.