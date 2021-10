Bücher-Minis in der Bücherei

Vorherige Anmeldung ist notwendig

Bissendorf. Am Donnerstag, 28. Oktober, treffen sich wieder die beliebten Bücher-Minis der Gemeindebibliothek in Bissendorf. Die Gemeindebibliothek Wedemark, Ausleihstelle Bissendorf, Gottfried-August-Bürgerstraße 3, lädt am Donnerstag, 28.10.2021, um 10.30 Uhr Kinder unter drei Jahren in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern oder Tageseltern zur Krabbelgruppe ein. Gemeinsam wird die Welt der Bilderbücher, Lieder und Reime entdeckt.Eine vorherige Anmeldung persönlich, telefonisch oder per E-Mail an gemeindebibliothek@wedemark.de ist aufgrund der coronabedingten begrenzten Teilnehmerzahl zwingend erforderlich. Es gelten die bekannten Hygieneregeln. Die Veranstaltungen sind kostenlos.