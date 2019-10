Bücherbörse

Helstorf. Wie in jedem Jahr findet auch diesmal die Bücherbörse am Sonnabend, 9. Oktober, in der Zeit von 13 bis 16.30 Uhr in den Räumen der Grundschule Helstorf statt. Neben Büchern gibt es auch CDs, DVDs, Spiele und andere Multimedia Produkte zu erwerben. Bei leckerer Torte kann man in der Kaffeestube schon mal entspannt in den neu erworbenen Schätzen schmöckern. Derzeit werden noch Anbieter und Helfer gesucht. Bei Interesse einfach eine E-Mail an buecherboerse@gmx.de senden.