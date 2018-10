Bücherbörse in der Grundschule Helstorf

Helstorf. Auch in diesem Jahr findet wieder die Bücherbörse in den Räumen der Grundschule Helstorf statt. Am Sonnabend, 3. November, werden in der Zeit von 13 bis 16.30 Uhr nicht nur Bücher angeboten sondern auch Gesellschaftsspiele, Videos, DVDs, CDs, Cassetten und Puzzle, Notebooks, PC Spiele, Handys, E-Bookreader und Spielekonsolen. Alle, die Freude am Lesen und Spielen haben, können in mehr als 10.000 Artikel hier stöbern und finden. Die Bücherbörse findet auf Basis der Kommission statt, wer Bücher oder Multimedia verkaufen möchte kann sich unter buecherboerse@gmx.de anmelden und informieren.