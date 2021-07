Bücherei in den Sommerferien

Mellendorf geschlossen – Bissendorf geöffnet

Wedemark. Während der Sommerferien ist die Bücherei auf dem Campus W vom 22. Juli bis zum 1. September geschlossen. Die Bibliothek in Bissendorf wird zu den üblichen Zeiten geöffnet: Dienstagi, Mittwoch und Freitag am Vormittag von 9 bis 13 Uhr, nachmittags am Di enstag von 15 bis 19 Uhr und am Donnerstag und Freitag von 15 bis 17 Uhr.Für diejenigen, die sich nicht mit Ferienlektüre abschleppen wollen, gibt es auch die Möglichkeit, elektronische Medien herunterzuladen und diese auf mobilen Endgeräten zu genießen. Unter www.onleihe-niedersachsen.de kann man sich rund um die Uhr mit elektronischen Medien eindecken. Vom Reiseführer über das Urlaubsziel bis zum Hörbuch für die Zeit während der Auto- oder Flugreise ist man auf diese Weise jederzeit gut ausgestattet. Informationen rund um die Onleihe gibt es auf der Internetseite der Bibliothek: www.wedemark.de/bibliothek. Fragen beantwortet auch das Team der Gemeindebibliothek Wedemark gern direkt vor Ort in der Bücherei in Bissendorf während der Öffnungszeiten oder auch telefonisch unter Telefon (0 51 30) 71 68.