Bücherei öffnet später

Mellendorf. Die Bibliothek in Mellendorf steht der Öffentlichkeit am Donnerstag, 9. Dezember, erst ab 12 Uhr, und dann nur für zwei Stunden zur Verfügung. Grund ist eine schulinterne Veranstaltung der IGS in der Bibliothe. An dem Tag findet der Schulentscheid für den jährlichen Vorlesewettbewerb des sechsten Jahrgangs statt. Die Öffnungszeiten am Donnerstagsnachmittag von 15 bis 17 Uhr sind davon nicht betroffen.