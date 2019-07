Bücherwagen in Hellendorf in den Ferien geöffnet

Hellendorf. Auch in den Ferien besteht die Möglichkeit, dass sich Lesefreunde sowie Kinder und Jugendliche mitten im Ort, für alle sichtbar, zwischen Grundschule und Kindergarten im bunten Bauwagen mit Literatur versorgen können. Der Bücherwagen ist in den Ferien jeden Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Und so funktioniert die Ausleihe: Bücher aussuchen, mit nach Hause nehmen und lesen, zurückbringen und das gelesene Buch oder ein anderes wieder ins Regal stellen. Die Ausleihe ist kostenlos. Das Bücherwagenteam unterstützt gerne bei der Auswahl der Bücher.