Bürgerfragestunde für Wennebostel

Wennebostel. Der Ortsrat Wennebostel bietet am Donnerstag, 24.März, um 19 Uhr eine Bürgerfragestunde an. Online-Anmeldung bei Ortsbürgermeister Claudio Köhler unter (0173)

5213821 oder per E-Mail an ortsrat-wennebostel@pw16.de.