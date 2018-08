Bürgermeister Helge Zychlinski besucht im Rahmen seiner Sommertour die Hannover Scorpions

Bürgerinnen und Bürger können mit in die Eisarena kommen

Mellendorf. Bürgermeister Helge Zychlinski besucht am Dienstag, 4. September, die Hus de Groot EISARENA, Heimat der Hannover Scorpions, die in der vergangenen Saison fast die Sensation geschafft hätten, in das Finale der Oberliga Nord einzuziehen. Hier informiert er sich aus erster Hand bei Jochen Hasselbacher, dem 1. Vorsitzender des ESC Wedemark, über die vergangene und die kommende Spielsaison sowie die sportliche Zukunft des Vereins und der Mannschaft. Dem Gespräch voran steht eine Führung durch die Eisarena. Anschließend geht es in den Clubraum im Ice House.Auch Bürger sind herzlich willkommen. Bis zu 20 Bürger können von 18.30 bis circa 20 Uhr dabei sein. Interessierte können sich bis einschließlich 30. August unter Angabe ihres Namens und ihrer Telefonnummer für sich und ihre Begleitung zu bewerben unter vorstandsbuero@wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 58 12 20. Sie werden am 31. August dann umgehend telefonisch informiert.