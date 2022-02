Bürgersprechstunde mit Hoppenstedt

Wedemark. Am Mittwoch, 9. März, bietet der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hendrik Hoppenstedt für seinen Wahlkreis von 10 bis 11.30 Uhr eine digitale Sprechstunde an.

Er bittet interessierte Bürgerinnen und Bürger, sich vorher anzumelden per E-Mail an hendrik.hoppenstedt.wk@bundestag.de oder unter der Telefonnummer seines Wahlkreisbüros (05 11) 69 68 64 44.