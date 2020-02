Bunte Woche im MGH

Mellendorf. Auch in der nächsten Woche gibt es wieder viele Angebote im Mehrgenerationenhaus. Los geht es mit der Beratungsstelle Ophelia von 9 bis 11 Uhr. Darauf folgend findet die Sprechstunde des Dachverbandes der Selbsthilfegruppen „KIBIS“ am Montag von 14 bis 16 Uhr statt. Parallel dazu treffen sich im Haus die Kartenspielrunde des DRK, die sich über neue Mitspieler freuen. Um 16.30 Uhr beginnt der Smartphone-Kurs „Jung für Alt“ und ab 17 Uhr berät die Kontaktstelle „Wege aus der Sucht“ im Haus. Um 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ und eine halbe Stunde später findet das Stricken „Yoga für die Hände“ statt. Zum Abschluss des ersten Wochentages findet von 19 bis 21 Uhr die Infoveranstaltung für alle Interessierten von Linux statt.

Am Dienstag helfen die Formularlotsen beim Ausfüllen von Formularen und sie organisieren den Verkauf der Notfalldosen im Zeitraum zwischen 10 und 12 Uhr. Die offene Holzwerkstatt beginnt wie immer ab 16 Uhr, genau wie ,,Kleine Hände – Große Gedanken. Um 16 Uhr trifft sich die Patientenliga-Atemwegserkrankung im Haus. Die Sprechstunde vom Verein „Miteinander. Wedemark“ und die offene Schulberatung startet um 17.30 Uhr. Der IKT Deutschkurs findet von 18.30 bis 20 Uhr statt. Anschließend von 19 bis 21 Uhr trifft sich die Energiegruppe und eine halbe Stunde später der NABU bis 21 Uhr. Zur Mitte der Woche wird mit der Sprechstunde der Lernpaten ab 14 Uhr begonnen. Eine halbe Stunde später, um 16.30 Uhr, findet wie jede Woche der Computer-Stammtisch statt. Tanzen in der orientalischen Bauchtanzgruppe gibt es von 17.30 bis 19 Uhr. Auch treffen sich ,,Parents4 Futur“ von 19 bis 20.30 Uhr. Zum Schluss finden sich die Spanischfreunde „Los amigos de español“ für eine halbe Stunde von 19.45 bis 20.15 im Haus ein. Der vierte Tag der Woche beginnt wie der Vorherige mit der Sprechstunde der Lernparten von 9 bis 12. Von 12.30 bis 13.30 findet wie immer der beliebte offene Mittagstisch „Mit großen Hunger“ statt (um eine fristgerechte Anmeldung wird gebeten). Café -Elternzeit öffnet die Türen wie jeden Donnerstag von 15.30 bis einschließlich 17 Uhr. Kurz darauf findet „Kleine Hände – Große Gedanken“ im Haus statt. Wiederholt trifft sich die Woche zum Schluss der IKT-Deutschkurs. (Auch wieder von 18.30 bis 20 Uhr). Das Wochenende beginnt um 14 Uhr mit dem offenen Singen, bei Interesse einfach vorbeikommen. Für die kleinen Wedemärker findet „Arabisch für Kinder“ von 15 bis 17 Uhr statt und gejamt wird an diesem Samstag wie immer von 17 bis 22 Uhr.

Die Mitarbeiter des MGH sind natürlich auch während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder neue Ideen da. Diese sind: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr und Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr. Telefonisch erreichen Sie das Team unter (0 51 30) 9 74 45 11.