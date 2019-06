Buntes Kantorei-Konzert

Verschiedene Musikstile erklingen

Bissendorf. Am Sonntag, 23. Juni, um 18 Uhr lädt die St. Michaeliskantorei in der St.-Michaelis-Kirche zu einem bunten, fröhlichen Programm ein. Gemeinsam mit zwei Sopranistinnen (Celina Ohlhof und Carolin Jurkat) und einer Pianistin (Ju Hyun Jung) werden ganz verschiedene Musikstile erklingen, sowohl zeitlich, wie auch regional gesehen. Mit alter Musik, unter anderem von Johann Sebastian Bach und romantischer Musik,etwa von Josef Gabriel Rheinberger. Regional reisen die Sänger nach Italien und präsentieren einen Auszug aus Rossinis berühmter „Petite messe solenelle“, aber der Blick wird auch Richtung Osten gewendet mit Klängen von Eriks Esenvalds. Der Eintritt ist frei. Spenden am Ausgang für die weiteren Projekte der Kantorei sind willkommen.