Bürgermeister Helge Zychlinski begleiten

Führung durch das Radiomuseum und das alte Amtshaus zu gewinnen

Wedemark. Wie jedes Jahr im Sommer besucht Bürgermeister Helge Zychlinski bedeutende Institutionen, Interessengruppen und Vereine aller Couleur in der Gemeinde Wedemark, um sich mit ihnen auszutauschen. Interessierte können sich anmelden und mit Bürgermeister Helge Zychlinski ins Gespräch kommen bei einer Führung durch das Radiomuseum oder das alte Amtshaus. Es sind noch Plätze frei.Am Donnerstag, 23. August, geht es um 12 Uhr im Rahmen der Sommertour 2018 in das Radiomuseum in Bissendorf. Hier können insgesamt zehn Interessierte mitkommen. Die Führung dauert circa eineinhalb Stunden. Da es sich um ein privates Museum handelt, kann Barrierefreiheit leider nicht gewährleistet werden. Bis zu 20 Bürger können anschließend von 14 bis 15 Uhr durch das alte Amtshaus gehen. Bürgermeister Helge Zychlinski persönlich erläutert alles zur Geschichte und Renovierung des Gebäudes. Wegen des Umbaus ist auch hier keine vollkommene Barrierefreiheit gewährleistet. Interessierte können sich bis einschließlich 20. August unter Angabe des Namens, der Adresse und der Telefonnummer für sich und eine Begleitung bewerben unter vorstandsbuero@wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 58 12 20. Die Bewerber werden am 21. August dann nach Möglichkeit telefonisch informiert.