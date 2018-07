Buslinie 698: Haltestellen entfallen

Resse. Noch bis Donnerstag, 2. August, Betriebsschluss, wird die Königsberger Straße in Resse aufgrund von Bauarbeiten gesperrt sein. Daher beginnt und endet die regiobus-Linie 698 bis zu diesem Zeitpunkt an der Haltestelle Resse/Leipziger Straße in Richtung Mellendorf. Somit ergeben sich folgende Änderungen: Fahrtrichtung Mellendorf:

In Fahrtrichtung Mellendorf kann die Haltestelle Resse/Köhlerweg nicht bedient werden. Ansonsten werden alle Haltestellen regulär berücksichtigt. Fahrtrichtung Resse/Köhlerweg:

Die Haltestelle Resse/Osterbergstraße wird in Fahrtrichtung Resse/Köhlerweg die Straße „Altes Dorf“ verlegt. Die Haltestellen Resse/Leipziger Straße und Resse/Köhlerweg entfallen ersatzlos. Die Fahrgäste werden gebeten ersatzweise die Haltestelle Resse/Leipziger Straße in Richtung Mellendorf zu nutzen.