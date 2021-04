Butter bei die Fische

Wedemark. Wir machen Butter bei die Fische“: Um Ernährungsmythen, Sprichwörter, Neuigkeiten geht es am Montag, 19. April, von 14.30 bis 16 Uhr beim Kreisverband der Landffrauenvereine im Altkreis Burgdorf. Warum schließt Käse den Magen, gibt es Sprichwörter wie „Alles in Butter“ oder „Das passt auf keine Kuhhaut“ oder Milchirrtümmer wie die These “Milch verschleimt“? Der Kreisverand der Landfrauenvereine im Altkreis Burgdorf bietet einen kostenlosen Online-Vortrag der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsenan. Hier wird all diesem und vielem mehr auf den Grund gegangen. Anmeldungen mit Namen per Mail bis zum 18. April an margrit.tubbe-steuerwald@gmx.de.