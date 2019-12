Café Elternzeit – Das neue Halbjahresprogramm ist da

Mellendorf. Das „Café Elternzeit“, der beliebte offene Treffpunkt für alle Eltern mit Kindern im Kleinkindalter, veröffentlicht das Halbjahresprogramm für die inhaltlichen Sonderthemen im ersten Halbjahr 2020.

Aufgebaut auf den Wünschen der Eltern hat Ronja Babek-Fuls vom Team Kinderbetreuung fünf Veranstaltungen mit nützlichen Zusatzinformationen organisiert. „Uns ist es ganz besonders wichtig, mit dem Angebot des Café Elternzeit dicht an den tatsächlichen Bedarfen der Eltern zu sein“, hält Ronja Babek-Fuls fest. „In den offenen wöchentlichen Treffen kommen immer wieder Wünsche von Erziehenden an die Oberfläche, die man nicht auf den ersten Blick vermutet. Diese Anliegen greifen wir gerne auf, besorgen Dozenten zu den Themen und nehmen sie dann als Schwerpunkt in unser Programm auf.“

Das Angebot startet bereits am Donnerstag, 9. Januar, um 15.30 Uhr mit dem Thema „Platzvergabe von A – Z“. Es gibt Informationen rund um die Möglichkeiten, in der Gemeinde Kindern die richtige Betreuung zukommen zu lassen. Auskünfte gibt Stephanie Heine, im Rathaus für das Thema Kitas und Kinderbetreuung zuständig.

Weitere Themen des kommenden Halbjahres werden die Notfallbetreuung „Fluss“, Informationen zu Aufgaben der Apotheken, zu ganzheitlichen Lernen sowie über Entspannungsgeschichten sein. Der Flyer mit dem Halbjahresprogramm wird Anfang 2020 im Rathaus und den Einrichtungen der Gemeinde erhältlich sein. Das kostenfreie Angebot der Gemeinde Wedemark spricht alle Eltern an: Ob Mutter oder Vater, ob einheimisch oder zugezogen, aus der nahen Umgebung oder weiter Ferne, berufstätig oder nicht, ob jung oder in den besten Jahren, Patchwork, Regenbogen, allein erziehend oder ganz klassisch – alle Elternteile sind willkommen. Jeden Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr sind dafür die Türen des Mehrgenerationenhauses im Gilborn 6 in Mellendorf geöffnet.