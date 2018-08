Café Elternzeit und WedeJam – das ist diese Woche los im MGH

Mellendorf. Die Sommerferien sind vorbei und im MGH wird wieder viel geboten. Beraten lassen können Interessierte sich zum Beispiel beim Kinder- und Jugendlotsen am Montag zwischen 9 und 13 Uhr oder beim Dachverband der Selbsthilfegruppen „Kibis“ von 14 bis 16 Uhr. Der Smartphone-Kurs beginnt um 16.30 und ab 17 Uhr steht Besuchern die Kontaktstelle „Wege aus der Sucht“ beratend zur Seite. Ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ und von 19 bis 20 Uhr wird gestrickt. Um 19.30 Uhr trifft sich die Diabetiker-Gruppe Wedemark zum Thema „Rund um die letzte Fahrt – vom Friedhof zum Friedwald“. Die Formularlotsen helfen beim Ausfüllen von Formularen am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr. Um 16 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Atemwegserkrankungen und um 19.30 Uhr findet das Treffen des NABU Wedemark statt. Am Mittwoch um 16.30 Uhr beginnt der Smartphone-Kurs, um 17.30 Uhr findet der orientalische Bauchtanzkurs statt. Ab 18 Uhr näht der Verein Miteinander Wedemark mit geflüchteten Frauen und um 19 Uhr beginnt die Infoschnitte zum Thema „LEADER-Förderung“. Spanisch üben kann jeder in der Zeit von 19.45 bis 20.15 Uhr. Donnerstag findet wieder der beliebte Mittagstisch „Mit großem Hunger“ um 12.30 Uhr statt. Anmelden kann man sich bis Montag, 13. August, per E-Mail an Freiwilligenagentur@wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11. Das Café Elternzeit ist ab 15.30 Uhr geöffnet. Am Freitag findet ab 18 Uhr die Frauendisco statt. Samstag von 10 bis 14 Uhr treffen sich Väter mit ihren Kindern zu den monatlichen Vatertagen. Ab 14 Uhr wird gesungen und um 17 Uhr startet der Aufbau für das WedeJam, zu dem ab 19 Uhr Zuhörer herzlich willkommen sind. Queerdance findet Sonntag von 18 bis 19.30 Uhr statt.

Natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.