Café Elternzeit – Informationen zum Elterngeld

Café Elternzeit – Informationen zum Elterngeld

Mellendorf. Das Café Elternzeit, der beliebte Treffpunkt für alle Eltern mit Kindern im Kleinkindalter, bietet am kommenden Donnerstag, 7. März, um 15.30 Uhr den nächsten Sonderprogrammpunkt an. Unter der Überschrift „Alles rund ums Elterngeld“ informiert Sandra Runge, Mitarbeiterin im Team Soziales über die alle Fragen rund um das Elterngeld im Mehrgenerationenhaus.

„Wir wollen jungen Eltern die Angst vor der Antragsstellung nehmen“, verdeutlicht Sandra Runge. In der Vergangenheit hat Ihr Team aus dem Rathaus zwei öffentliche Informationsveranstaltungen angeboten, auf den das Team für alle Fragen ausführlich Rede und Antwort stand. „Die Anträge, die aus den Infoveranstaltungen hervorgegangen sind, waren zu 98 Prozent vollständig und konnten deshalb sehr zügig bearbeitet werden“, erklärt Runge. „Diesen Service wollen wir auch den Eltern im Café Elternzeit bieten. Neben der reinen Informationsvermittlung ist der Erfahrungsaustausch der Eltern ein sehr wichtiger Aspekt dieser Veranstaltung.“

Das kostenfreie Angebot der Gemeinde Wedemark spricht alle Eltern an: Ob Mutter oder Vater, ob einheimisch oder zugezogen, aus der nahen Umgebung oder weiter Ferne, berufstätig oder nicht, ob jung oder in den besten Jahren, Patchwork, Regenbogen, allein erziehend oder ganz klassisch – alle Elternteile sind willkommen. Jeden Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr sind dafür die Türen des Mehrgenerationenhauses am Gilborn 6 in Mellendorf geöffnet.