Eine Reise durch die Klaviatur der musikalischen Emotionen

Bissendorf. „Can´t stop singing“ unter diesem Motto lädt der Bissendorfer DaCapoChoir seinPublikum zu einer Reise durch die Klaviatur der musikalischen Emotionenein. Besucher können mit Songs wie „Golden Slumbers“, „Can`t Stop The Feeling“ und „Am Strand“ entspannt den Samstagabend genießen – als ob sie in einer Hängematte am Strand lägen? Das verspricht der Chorleiter Bartek Kwoka für das Konzert am Sonnabend, 21. September, um 18 Uhr und lädt herzlich in die St. Michaeliskirche ein. „Can`t Stop Singing" – das freut den Chor ganz besonders bei neuen Männerstimmen, die sich gut gelaunt ins Wochenende singen möchten – immer freitags ab 19.15 Uhr im Gemeindesaal. Weitere Infos auch unter www.dacapo-choir.de.