Caren Marks lädt zur Diskussion mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ein

Region. Die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Caren Marks lädt zu einer Diskussionsveranstaltung mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nach Wunstorf ein. Titel der Veranstaltung ist „Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit – Arbeit, Solidarität, Menschlichkeit“. Lars Klingbeil wird das neue Sozialstaatskonzept der SPD vorstellen und diskutieren. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr im Calenberger Bauernstübchen, Adolph-Brosang-Straße 17 in Wunstorf, statt. „Die SPD ist mit ihren Vorstellungen für einen neuen Sozialstaat erfolgreich ins Jahr 2019 gestartet“, erläutert Caren Marks. Leistungsgerechtigkeit stehe dabei als ein zentraler Grundsatz im Mittelpunkt. Dazu gehörten ein längerer Anspruch auf Arbeitslosengeld I, ein Recht auf Weiterbildung, eine neue Kindergrundsicherung sowie bessere Löhne durch mehr Tarifbindung und ein höherer Mindestlohn. „Erste Maßnahmen wie der Soziale Arbeitsmarkt sind bereits umgesetzt, andere werden gerade in der Großen Koalition verhandelt, wie die Grundrente von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil“, so Caren Marks. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon (05 11) 1 67 42 83 oder caren.marks.wk@bundestag.de.