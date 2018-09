CDU-Dorffest in Hellendorf

Hellendorf. Am Sonnabend, 15. September, veranstaltet die CDU Hellendorf ihr traditionelles Sommerfest. Es findet wie in den letzten Jahren im und am Dorfgemeinschaftshaus am Sandbergweg statt. Ab 17 Uhr beginnt das Fest für Groß und Klein. Wieder gibt es auch die beliebten kostenlosen Salate aus Hellendorfer Haushalten zu Würstchen, Steaks und frisch gegrilltem Lachs. Zusätzlich zu den attraktiven Möglichkeiten für Kinder zum draußen Spielen, Toben und Ballspielen auf diesem tollen Gelände werden eine Hüpfburg, Kinderschminken und Treckerfahrten angeboten. Alle Hellendorfer und insbesondere die jungen Familien sind herzlich zu dieser zünftigen Dorffeier eingeladen.