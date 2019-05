CDU-Familienfest in Hellendorf

Hellendorf. Am Sonnabend, 1. Juni, veranstaltet die CDU Hellendorf ihr traditionelles Sommerfest. Es findet wie in den letzten Jahren im und am Dorfgemeinschaftshaus am Sandbergweg statt. Ab 15 Uhr beginnt das Fest für Groß und Klein mit Kaffee und Kuchen zu günstigen Preisen und vielen Aktionen für Kinder: Schminken, Treckerfahrten, Hüpfburg, Hufeisen und Dosen werfen und vieles mehr. Ab 17 Uhr wird gegrillt mit Steaks, Würstchen und Lachs. Dazu gibt es wieder die beliebten kostenlosen Salate aus Hellendorfer Haushalten. Alle Hellendorfer und insbesondere die jungen Familien sind herzlich zu dieser zünftigen Dorffeier eingeladen.