CDU sagt Tanz um den Maibaum ab

Mellendorf. Der „Tanz um den Maibaum“, den der CDU-Ortsverband aus Mellendorf und Gailhof seit vielen Jahren am 1. Mai auf dem Hof von Werner „Buddy“ Bruns in Mellendorf ausrichtet, muss in diesem Jahr, aufgrund der Corona-Krise, leider entfallen. „Dieser Schritt ist uns nicht leichtgefallen aber derzeit kann niemand sagen, wie lange die Pandemie unser Leben noch beeinflussen wird“, bedauert die Vorsitzende Jessica Borgas.