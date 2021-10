CDU-Versammlung

Engelbostel/ Schulenburg. Zur Mitgliederversammlung des CDU-Orts-

verbandes Engelbostel/ Schulenburg lädt der Vorstand unter Leitung

von Matthias Rieder alle Mitglieder und Interessierte ein. Die Mit-

gliederversammlung findet am Donnerstag, 11.1 November, um 18 Uhr

in der Gaststätte Tegtmeyer unter den 3-G-Regeln statt. Berichte und

Neuwahlen stehen auf der Tagesordnung. Im Anschluss an die Versammlung

findet ein Gänseessen statt. Anmeldung ist erforderlich gerne telefonisch

oder per E-Mail bei Matthias Rieder, Telefon (0171) 683 6589, oder

matthias_rieder@hotmail.com.