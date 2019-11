Neue Konzertreihe bei imago: „Klassik im November"

Bissendorf. Einen Klavierabend mit Nicoleta Ion gibt es am Donnerstag, 28. November, um 19.30 Uhr beim imago Kunstverein, Am Markt 1.Zum Auftaktkonzert der neuen Konzertreihe „Klassik im November" hat imago die deutsch-rumänische Pianistin Nicoleta Ion eingeladen. Mit dem Programm „Chopin und seine Zeit“ präsentiert Nicoleta Ion einen fesselnden Klavierabend mit wunderbarer Musik, die alles umfasst, was die Seele bewegt: Poesie, Leidenschaft, Temperament, Sinnlichkeit, Kraft, Virtuosität. Die Künstlerin erklärt die Zeit der großen Klaviervirtuosen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Beziehungen und Prägungen, die entstanden sind, Situationen der Konkurrenz und eindrucksvoller Zusammenarbeit und die unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Vorgetragen werden Klavierwerke von Frédéric Chopin, Carl Filtsch, George Frederick Pinto, Clara Schumann, Sigismund Thalberg und Franz Liszt.Nicoleta Ion ist Konzertpianistin, sie hat an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover studiert und ist begeistert davon, auch andere Menschen mit ihrem Klavierspiel zu erfreuen und für Musik zu begeistern. „Als Pianistin und Musikerin ist es mir wichtig, meine Zuschauer zu bewegen. Ich möchte sie mitnehmen mit meiner tiefen Empfindung für die Musik und meiner intensiven Ausdruckskraft. Dafür investiere ich all meine Energie und Leidenschaft.“ Der Eintritt beträgt 20 Euro. Karten im Vorverkauf bei imago während der Öffnungszeiten oder an der Abendkasse; Reservierungen per Telefon unter (0 51 30) 9 54 98 53 oder per E-Mail info@imago-kunstverein.de. Die Veranstaltung wird gefördert von der Erika und Georg Cordes-Stiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung Hannover.