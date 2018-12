Chor singt auf dem Weihnachtsmarkt

Bissenodrf. Weihnachten ohne Weihnachtslieder – unvorstellbar. Deshalb singt der Bissendorfer Chor More Music auf dem Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 8. Dezember, um circa 17.15 Uhr im Foyer des Bissendorfer Bürgerhauses Weihnachtslieder. Mitsingen ist erwünscht. Und wenn das Wetter, so wie im letzten Jahr mitspielt, ist die Weihnachtsstimmung vorprogrammiert.