Chorarbeit eingestellt

Mellendorf. Wegen der Corona-Pandemie hat der Mellendorfer Singkreis seine Chorarbeit vorübergehend eingestellt. Die Chorproben in der Grundschule sowie das Singen in der St. Georg Kirche in Mellendorf und auch das Mitwirken bei der Senioren Weihnachtsfeier fallen aus. Die Aufnahme der Chorarbeit 2022 ist vorgesehen, jedoch zurzeit nicht planbar.