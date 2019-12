Christbaumschmücken in St. Michaelis

Nach dem Adventsgottesdienst wird es weihnachtlich

Bissendorf. Die evangelische Kirchengemeinde St. Michaelis lädt am Sonntag, 22. Dezember, zum Gottesdienst mit anschließendem gemeinsamen Christbaumschmücken ein. Um 9.30 Uhr beginnt der Adventsgottesdienst unter dem großen Adventskranz in der Bissendorfer Kirche, den Lektorin Ira Wilkens gestaltet. Anschließend wird bei Gebäck und Punsch gemeinsam der Christbaum für die anstehenden Weihnachtsgottesdienste vorbereitet. „Bisher war das immer eine einsame Aufgabe, in der kalten Kirche den Tannenbaum zu schmücken – dieses Jahr probieren wir was Neues aus“, freut sich Elisabeth Wöbse auf die gemeinsame Aktion. Als Ergänzung für den Baumschmuck haben dieses Jahr Konfirmanden unter der Anleitung von Sabine Jüngling in Bissendorf-Wietze im Rahmen der Projektphase gebastelt. So werden gemeinsam große und kleine Sterne und Engel aufgehängt und die neuen Lichterketten getestet.