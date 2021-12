Christvesper open air

Resse. Corona lässt die Kapernaum-Kirchengemeinde Resse kreativ werden. Daher plant sie einen Christvespergottesdienst open air auf der Terrasse am 24. Dezember um 15.30 Uhr im Stehen. „Es hat sich in diesem Jahr bewährt, draußen zu feiern“, sagt Pastorin Wibke Lonkwitz. „Daher laden wir zu einem kurzen Gottesdienst mit Krippenspiel im Stehen für Groß und Klein ein.“ Ein Krippenspielteam um Diakonin Mary Pattke hat coronakonform eine Bildershow erarbeitet und liest dazu in verteilten Rollen, wie ein Hirtenkind die Geschichte erlebt hat. Erich Tyburski wird den Gemeindegesang am Klavier begleiten.Der Gottesdienst steht allen offen, die sich unter Wibke.Lonkwitz@evlka.de mit Name, Adresse und Telefonnummer oder telefonisch unter (0 51 30) 6 09 92 08 anmelden. Während des gesamten Gottesdienstes soll eine FFP2-Maske getragen und Abstände eingehalten werden, damit keine weiteren Zugangsbeschränkungen erfolgen müssen. Es kann aber ein eigener Klappstuhl mitgebracht werden. Außerdem werden alle, die kommen, gebeten sich im eigenen Interesse und mit Blick auf die anderen Gottesdienstbesucher an diesem Tag einem freiwilligen Selbsttest zu unterziehen.