Codieraktionen

Mellendorf. Das Polizeikommissariat Mellendorf bietet in den nächsten Tagen in der Wedemark kostenlose Fahrrad-Codierungen an. Die Codieraktionen finden jeweils auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in folgenden Gemeindeteilen statt: Donnerstag, 27. Juni, 9 bis 14 Uhr in Resse, Altes Dorf 3; Freitag, 28. Juni, 9 bis 14 Uhr in Abbensen, Alte Zollstraße 13 und Montag, 1. Juli, 9 bis 14 Uhr in Elze, Waserwerkstraße 13. Die Polizei bittet darum, neben dem betreffenden Fahrrad einen Kaufnachweis und den gültigen Personalausweis beziehungsweise Reisepass mitzuführen. Bei Minderjährigen ist zusätzlich eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorzulegen.