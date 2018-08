Computerstammtisch

Mellendorf. Am Mittwoch, 5. September, startet von 16 bis 18 Uhr der Computer-Stammtisch im Mehrgenerationenhaus in das zweite Halbjahr. Alle Computerinteressierten sind herzlich eingeladen an dem Stammtisch teilzunehmen und Erfahrung mit einzubringen. Anmeldung per E-Mail unter anmeldung-stammtisch@t-online.de oder telefonisch unter (01 71) 7 57 11 91.