Container an A7 aufgebrochen

Delikt: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Tatort: 30900 Wedemark, Wieckenberger Straße

Ereigniszeit: Fr., 02.08., 17.00 h - Sa. 03.08.19, 05.30 Uhr



Berkhof. Unbekannte Täter öffneten in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam zwei Container, die im Zuge der Baumaßnahmen auf der A 7 in der Nähe der Autobahn aufgestellt sind. Einer der Container dient den Arbeitern zum zeitweiligen Aufenthalt; der andere der Lagerung von Arbeitsmaterial. Es ist jeweils noch nicht geklärt, ob und was gegebenenfalls aus den Containern entwendet wurde.