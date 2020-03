Container aufgebrochen

Bennemühlen. Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag bis Montag zunächst gewaltsam in einen Baucontainer in der Kiesgrube zu gelangen. Nachdem es

nicht gelang, die Tür zu öffnen, wurden an einem weiteren Container und einer Truhe zwei Vorhängeschlösser gewaltsam entfernt. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.