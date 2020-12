Corona-Lockdown

Reduzierte Servicezeiten

Wedemark. Angesichts steigender Infektionszahlen hat die Bundesregierung die Corona- Präventionsmaßnahmen aktualisiert. Kreditinstitute sind explizit von den Schließungsanordnungen ausgenommen. Die Sparkasse Hannover bietet daher weiterhin montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr Beratungen nach telefonischer Vereinbarung an. Gern werden die Kunden per Telefon beraten, aber wenn gewünscht und notwendig auch persönlich vor Ort. Gleichzeitig werden die Kassen- und Servicezeiten in allenCentern montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr reduziert. Die SB-Bereiche sind wie gewohnt von 5 bis 23 Uhr zugänglich. Die reduzierten Öffnungszeiten gelten zunächst bis zum 10. Januar. Beratungstermine können die Kunden unter der Telefonnummer (05 11) 30 00-70 70 vereinbaren.