Anmeldung über Homepage möglich

Wedemark.Wer keine Corona-Info aus der Wedemark verpassen möchte, kann sich jetzt über die Homepage der Gemeinde für den E-Mail-Corona-Newsletter anmelden. Die Corona-Verordnungen werden länger und komplizierter, der Klärungsbedarf und die schnelle Folge von Änderungen oder sich wandelnden Impfmaßnahmen führen zu Verwirrungen. Mit dem Corona-Newsletter der Gemeinde behält man den Überblick über die Maßnahmen in der Wedemark.Voraussichtlich zweimal in der Woche – dienstags und freitags – wird die Gemeindeverwaltung per Newsletter über die aktuelle Corona-Lage in der Wedemark informieren. Die Nachrichten kommen per E-Mail. Darin erhalten die Abonnenten eine Zusammenfassung der wesentlichen Zahlen, Maßnahmen, Meldungen oder Informationen rund um die Pandemielage in der Gemeinde. Anmeldungen zum Newsletter sind unter www.wedemark.de/newsletter möglich.