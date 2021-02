Covid 19: Bürgerbüro im eingeschränkten Betrieb

Schwarmstedt. Das Bürgerbüro im Rathaus Schwarmstedt wird ab Montag voraussichtlich nur in einem eingeschränkten Betrieb geöffnet sein. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass eine Beschäftigte des Bürgerbüros positiv auf Covid19 getestet wurde und möglicherweise weitere Mitarbeiter in Quarantäne gehen. Das zuständige Gesundheitsamt wurde informiert und prüft die notwendigen Maßnahmen. Kunden, die einen Termin beim Bürgerbüro haben, werden gebeten ab Montag unter der Telefonnummer 05071/80999 Rücksprache zu halten, bevor sie sich auf den Weg zum Rathaus machen. Kfz-Anmeldungen sind weiterhin auch direkt beim Heidekreis in Bad Fallingbostel und Soltau möglich.